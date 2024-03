“Joe Barone era la Fiorentina”: il ricordo dei tifosi viola

Questo uno dei tanti ricordi raccolti dalla Nazione per Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina è stato tanto per Firenze e i suoi abitanti.

"Non era solo il direttore generale della Viola, Joe Barone era un tifoso, era la Fiorentina. Ci mancherà alla guida della società ma anche come persona". Questo uno dei tanti ricordi raccolti dalla Nazione per Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina è stato tanto per Firenze e i suoi abitanti. Ha creato un legame importante con la città. "Era un bel personaggio. Forse se avesse avuto più tempo a sua disposizione sarebbe riuscito a portare la squadra a un livello ancora più alto". Così lo ricordano alcuni commercianti, spesso cliente fisso dei punti vendita più conosciuti a Firenze. Tanti i messaggi anche di sostegno dopo la scomparsa, alla luce di un rapporto Barone-tifosi che non smetterà mai di esistere.