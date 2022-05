Jack, pallone e chitarra: Bonaventura sogna l’ultimo assolo

Mancano 90’ al traguardo e Bonaventura, con la passione della musica, sogna il gran finale per sé e per la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport odierna dedica un articolo di approfondimento su Giacomo Bonaventura. Un leader timido che prima di esporsi chiede il permesso. Come quando nel ritiro dell'Atalanta notò la n°10 libera e prima di indossarla sentì il parere di Cristiano Doni. Tre anni con quel numero sulle spalle, 24 gol in 135 partite. Prima del passaggio al Milan, dove trascorrerà sei anni. L'addio il primo agosto 2020 nel 3-0 sul Cagliari, in un "San Siro" vuoto per il Covid. Jack rientra in campo e scoppia in lacrime. Lo fa da solo, in silenzio, come piace a lui.