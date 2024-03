Italiano stima molto Castrovilli: sarà lui il jolly viola

Italiano però lo stima tantissimo (non a caso lo fece giocare titolare nella finale di Coppa Italia con l’Inter) e in questo finale di stagione cercherà di usarlo come jolly.

Dodò, Kouamèma non solo. Italiano è pronto a puntare anche su Castrovilli. Non gioca una gara ufficiale con la prima squadra dall’ultima giornata dello scorso campionato (2 giugno) e in questa stagione ha messo nelle gambe soltanto un’oretta con la Primavera. Italiano però lo stima tantissimo (non a caso lo fece giocare titolare nella finale di Coppa Italia con l’Inter) e in questo finale di stagione cercherà di usarlo come jolly. Mediano, rifinitore, mezzala. Può far tutto, Castro, nel calcio fluido del mister. Un asso da calare nel momento giusto, per rompere gli equilibri e portarsi a casa il piatto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.