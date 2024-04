Italiano sorride col gruppo al completo. Due dubbi verso la Conference

Tutti dentro

Presente regolarmente anche Nzola, alle prese con un fastidio muscolare in campionato. Tutti arruolabili, con priorità a chi ha riposato o giocato meno lunedì: Milenkovic, Biraghi, Mandragora e Kouamé sono fra i principali indiziati per un posto nei titolari, oltre a Belotti, chiamato in causa come trascinatore dell'attacco. Sicura anche la presenza di Bonaventura in mediana, con Beltran sulla trequarti. Gli unici dubbi, secondo La Nazione, sono in difesa: Ranieri pare in vantaggio al fianco di Milenkovic e Dodo/Kayode è la scelta sulla fascia destra. Oggi alla rifinitura gli ultimi dettagli.