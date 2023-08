Italiano, senti Crespo: “Beltran? All’inizio sarà dura, ma lui è un tipo tosto”

"Beltran? Come attaccante lo conosco abbastanza bene: ha fiuto del gol, anche se gli piace partecipare alla manovra della squadra e fare assist". Così Hernan Crespo, storico attaccante della Serie A, presenta a tutti il nuovo attaccante della Fiorentina. Alla Gazzetta dello Sport, l'ex Inter ha sottolineato come l'aspetto importante dell'attaccante che piace ai viola sia il carattere, forgiato tra le fila del River Plate. Movimenti, partecipazione. Beltran è un vero attaccante moderno, ideale per ogni tipo di gioco e Crespo rassicura: "Non è un palo della luce in mezzo all’area, tanto per intenderci". La tecnica fa da padrona, con una facilità di conclusione fuori dal comune. Sarà subito tutto rosa e fiori? Be, Crespo predica calma e pazienza. Beltran si dovrà adattare alla nuova vita, al calcio italiano e i tifosi viola dovranno portare pazienza. Ma in lui scorre sangue argentino e la Serie A non fa paura. Ci saranno degli ostacoli all'inizio e Italiano dovrà aiutarlo, ma Crespo non ha alcun minimo dubbio: "Lui è un tipo tosto: se è abituato all’atmosfera del Monumental, non credo che avrà particolari problemi ad affrontare la Serie A. La Fiorentina gioca un calcio offensivo e questo può aiutare parecchio Beltran, perché avrà tante occasioni per mettersi in mostra".