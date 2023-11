Italiano scuote i suoi attaccanti: è giunto il momento della reazione

Italiano ne ha già parlato pubblicamente e la stessa cosa avrà fatto ieri alla ripresa degli allenamenti. Il messaggio è chiaro: non è il momento della paura, ma della reazione immediata.

Il campanello d’allarme è scattato anche sul piano mentale. Sbloccare le due punte è diventata una necessità. Italiano ne ha già parlato pubblicamente e la stessa cosa avrà fatto ieri alla ripresa degli allenamenti. Il messaggio è chiaro: non è il momento della paura, ma della reazione immediata. Serve coraggio, oltre alla mira perché le occasioni non mancano. Nelle quattro sconfitte (contro Empoli, Lazio, Juventus e Milan) i viola non hanno mai segnato, incassando invece cinque reti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.