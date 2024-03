Italiano rimette la Fiorentina nelle mani di Bonaventura: domani tocca a lui

Bonaventura al comando, pronto a dare certezze in campo domani sera contro il Maccabi Haifa in Conference League. Sulla trequarti o in mediana, avrà il compito di trascinare la Fiorentina, come uomo d’esperienza e di qualità. Vincenzo Italiano potrebbe perfino pensare di risparmiare Arthur o Nico Gonzalez che devono ritrovare la miglior condizione, ma non rinuncerà a Jack, che sarà squalificato domenica prossima per la trasferta contro l’Atalanta ed è un motivo ulteriore per schierarlo dall’inizio. In più nelle ultime due sfide di campionato al Franchi ha fatto la differenza: contro la Roma è stato il migliore in campo per spessore e intensità e con la Lazio aveva messo a segno la rete decisiva per la vittoria. Impossibile adesso fare a meno di lui. Domani sera a dare indicazioni dalla panchina ci sarà Daniel Niccolini, il vice di Italiano, che invece guarderà i movimenti di Jack dall’alto. Una prospettiva molto simile a quella del c.t. Luciano Spalletti che ha assistito a Fiorentina-Roma dalla tribuna e ha visto all’opera Bonaventura. Essere convocato nuovamente in Nazionale è un altro obiettivo del centrocampista che a ottobre si è ripreso la maglia dell’Italia e ha segnato pure la sua prima rete in assoluto con la maglia azzurra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.