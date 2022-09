Italiano rammaricato, infermeria piena ma la Fiorentina ritrova il gol dopo 450′

Pari e rammarico per Italiano: il rigore fallito da Jovic è pesante, ma il tecnico non fa drammi. A preoccupare sono gli infortuni

Ancora un pareggio, ancora un (mezzo) sorriso stampato sul volto. Vincenzo Italiano spera di non doverci fare troppo spesso l’abitudine ma è chiaro che rispetto alla sconfitta di Udine il pari con la Juventus rappresenta un nettissimo passo avanti. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, sul piano del gioco, dove la Fiorentina è tornata dopo tanto tempo a pungere e si è interrotto a pochi giri di lancette dai 450’ il digiuno da gol della sua squadra, che dopo aver fermato il Napoli una settimana fa ha saputo riconfermarsi contro un'altra big.

Ancora una volta la Fiorentina è arrivata a una delle gare più importanti dell’anno con l’infermeria piena. Fuori Duncan e Bonaventura, Gonzalez a mezzo servizio in panchina e da ieri con un Milenkovic fuori almeno per tre gare per un riacutizzarsi di un problema all’adduttore. Ecco il motivo del "folle" turnover di Udine - spiega Italiano - che resta tranquillo su Jovic: niente bastone, solo carota per il resto che si spera possa tornare presto al gol dopo il pesante errore da dischetto di ieri.