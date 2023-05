Italiano, qual è la Fiorentina da finale? Ci sono ancora alcuni dubbi

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle possibili scelte di Italiano in vista della finale contro il West Ham. E se gran parte delle scelte anti West Ham sembrano già fatte (Terracciano, Dodò, Milenkovic, Biraghi, Amrabat, forse Castrovilli, Bonaventura e Nico Gonzalez non paiono in discussione) ci sono tre grandi nodi da sciogliere: il secondo centrale, l’altro attaccante esterno e, soprattutto, il centravanti. Jovic, o Cabral? Un ballottaggio apertissimo. Lo stesso che, salvo i primissimi mesi del 2023, accompagna la Fiorentina da 58 partite.