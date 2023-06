Italiano punta in alto e per farlo non si vuole privare di Castrovilli

Italiano ha vari pupilli in questa Fiorentina. Da Kouamè a Dodò. E che dire di Castrovilli? Acquistato giovanissimo dopo averlo visto in prova durante un torneo di Viareggio, nonostante il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, il 10 viola adesso è pronto per riprendersi il futuro. Ha praticamente quintuplicato il suo valore e l'obiettivo, oltre a quello di farsi determinante per la sua squadra, è quello di riprendersi pure l'azzurro, quella Nazionale dove anche Cristiano Biraghi, il re dei cross in Conference League, meriterebbe di stare. È cresciuto, sul mercato, persino la valutazione dell'allenatore: dopo i miracoli costruiti con lo Spezia, a Firenze ha messo insieme stagioni da protagonista. Per alzare l'asticella, adesso, serve puntare un po' più su, ad una qualificazione in Europa League già dalla prossima stagione e, perché no, pure ad un trofeo, quella Coppa Italia sfumata solo in finale. E Italiano è pronto per questa nuova sfida. A qualunque costo. Lo riporta il Tirreno.