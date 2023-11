Italiano-Pioli, due allenatori così diversamente uguali

Cosa hanno in comune Vincenzo Italiano e Stefano Pioli? Apparentemente nulla, anche nel modo di seguire la partita a bordo campo: estremamente coinvolto il viola, più freddo il rossonero. Ma che è attraversato da emozioni che nasconde al meglio, come sappiamo bene qui a Firenze. Entrambi hanno una caratteristica comune che, se guardiamo bene, è alla base dei successi ottenuti. E non sono da ricondurre a fattori tattici o di pensiero tecnico. Sanno come toccare le corde giuste dei giocatori, avendo con loro un rapporto umano che difficilmente si riscontra. Ecco perché Italiano sta facendo rendere al meglio tutti, coinvolgendo il gruppo, facendo sentire utili tutti i singoli; così come Pioli che è riuscito (e riesce) a fare breccia anche in chi ha una personalità spiccata, a tratti strabordante (Ibra, per fare un esempio, ndr), facendo presa anche su chi se la sta costruendo, insieme al talento enorme, come Leao. Lo riporta La Nazione.