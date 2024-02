Italiano non voleva sbagliare contro Sarri: quattro giocatori offensivi in campo

Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. Di base i due allenatori avrebbero idee e moduli simili e si possono incasellare nella categoria dei giochisti. La Fiorentina è la quinta squadra di Serie A per possesso palla, la Lazio è la settima. La mossa vincente di Maurizio da Figline in questi anni era sempre stata aspettare con pazienza, lasciando alla Fiorentina il comando e facendo male alla prima distrazione. Stava funzionando anche ieri sera, su una fuga in avanti di Ranieri che ha lasciato scoperta l’area a Luis Alberto. Ma stavolta Italiano ci ha messo il carico: quattro giocatori offensivi per essere sicuro di andare a segno. Del resto, dopo 140 formazioni consecutive diverse serviva una mezza rivoluzione per cambiare anche la 141esima. Sul piano del gioco ha pagato. La Fiorentina ha giocato bene e ha dominato anche quando è rientrata dagli spogliatoi, mostrando ancora più fluidità davanti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.