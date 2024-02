Italiano nel nome del professor Zeman: il mago viola ha colpito

Italiano si è dimostrato un vero e proprio Mago per come è riuscito a calare le sue carte contro la Lazio. Sì, senza rivelarne il trucco. Prestigiatore, per come ha stupito tutti, con la sua mossa. Assolutamente a sorpresa. Il Vincenzo Italiano che l’altra sera ha strapazzato la Lazio, non lo si può chiamare illusionista. No, perché, la vittoria sui bianconcelesti è stata bella, importante e assolutamente concreta. Così, sul palco del Franchi, mago Vincenzo è stato abilissimo a estrarre dal cilindro una formazione che prima del fischio d’inizio sembrava avventata, troppo sbilanciata e via dicendo. E invece, come scrive La Nazione, proprio con quella formazione – un mix complicato ma efficiente di alta qualità e spregiudicatezza offensiva – ha portato a casa un risultato d’oro. Magico, appunto.