Italiano lancia Belotti: adesso il Gallo deve lottare anche contro la sfortuna

L’unica cosa certa è che oggi giocherà Belotti. Lo ha annunciato Italiano subito dopo la gara contro il Genoa, sottolineando la centralità del suo ruolo all’interno della formazione viola: «Giovedì, ve lo dico già, il Gallo gioca. Perché deve fare gol e farci vincere la partita. Deve far gioire tutti». In conferenza stampa, ieri, il tecnico non ha nascosto un po’ di disappunto per il rendimento del centravanti al di sotto delle aspettative, soprattutto in virtù del suo impegno costante. Dall’altra parte la speranza è viva, e Italiano è fiducioso che il numero venti possa trovare la scintilla in grado di svoltare la sua avventura a Firenze. In termini realizzativi, s’intende. Già, perché se Belotti finora è riuscito a mettere a segno una sola rete è anche per colpa della malasorte. Non è necessario riavvolgere di molto il nastro, sia d’esempio la sfida di tre giorni fa al Franchi: l’ex Torino apre le marcature al venticinquesimo minuto del primo tempo; sembra tutto ok, poi l’arbitro viene richiamato al Var, controlla lo schermo e fischia un fuorigioco millimetrico al Gallo. Ma potremmo continuare, visto che il classe ’93 ha esordito con la Fiorentina colpendo una traversa a Lecce. Poche settimane più tardi, contro la Lazio, è stato fermato nuovamente da un legno. «La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo» avrebbe detto qualcuno. Lo riporta il Corriere dello Sport.