Italiano, la panchina non è a rischio: ma adesso serve una svolta

Lo sprofondo della Fiorentina fa paura e non poco. Numeri orribili e crisi avviata sia in campionato che in Conference League. Nella giornata di ieri subito in campo per l'allenamento, con molti musi lunghi dopo la brutta figura di Istanbul, ma anche la voglia di dare una svolta immediata alla stagione. Il silenzio stampa di oggi da parte di Vincenzo Italiano è un chiaro messaggio, basta parole e più fatti. Il tecnico durante il post partita di Conference ha ammesso che il momento è complicato e che per ora non ha individuato soluzioni. Probabilmente, la soluzione deve arrivare dalla testa dei giocatori, perché in molti sembrano l'ombra di se stessi. Come viene rimarcato da Tuttosport, la panchina del tecnico non è assolutamente in bilico, anche perché ha la fiducia della società. La tifoseria è preoccupata e perfino stupiti dai numeri horror di questo inizio stagione, con la squadra che non vince da agosto una partita.