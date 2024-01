Italiano, la lotteria del modulo e l’emergenza ormai conclamata

In teoria, si poteva immaginare un 4-3-1-2 con Bonaventura sulla linea di centrocampo e Ikonè a supporto delle due punte ma in realtà il modulo era quello di sempre

L'emergenza della Fiorentina è chiara. Italiano infatti ha fatto provare Sottil che però, dopo qualche minuto di riscaldamento, ha alzato bandiera bianca. Al suo posto però, nonostante alla viglia il mister fosse orientato a buttarlo dentro dall’inizio, non ha giocato Nico, ma Nzola. A quel punto, indovinare come si sarebbero disposti i viola era una specie di lotteria. In teoria, si poteva immaginare un 4-3-1-2 con Bonaventura sulla linea di centrocampo e Ikonè a supporto delle due punte ma in realtà il modulo era quello di sempre (il 4-2-3-1), con Jack largo a sinistra (come ad inizio carriera) e Beltran alle spalle di Nzola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.