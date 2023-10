Italiano, il sogno proibito di De Laurentiis: adesso si gioca la Champions

Il Tirreno si sofferma su quanto successo questa estate tra Italiano e il Napoli. Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto il suo interesse per l'allenatore della Fiorentina.

Il Tirreno si sofferma su quanto successo questa estate tra Italiano e il Napoli. Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto il suo interesse per l'allenatore della Fiorentina. Poi, il rapporto tra Commisso e il patron azzurro ha evitato beghe nel futuro della squadra viola, che ha deciso di prolungare il contratto dell'ex Spezia. Adesso, Italiano va al Maradona per giocarsi la Champions League contro un Napoli che, con Garcia, sta attraversando un momento di rinascita.