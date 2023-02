Italiano, i numeri ti danno ragione: Jovic e Kouamè alimentano le speranze europee

Inoltre, sono da sottolineare le prestazioni di Jovic e Kouamè. Il primo è tra i bomber di Conference sia per gol, che per tiri

Il Corriere dello Sportsi sofferma su altri numeri che riguardano la Fiorentina di Italiano.Infatti, il club viola è prima per quanto riguarda tiri (140, al pari dello Slavia Praga) ed è terza sia nel possesso palla (con una media del 60,4%, dietro a Villarreal e Basaksehir) che per la percentuale della precisione dei passaggi (che da giovedì si attesta all’87,5%, inferiore solo a quella del Silkeborg e degli stessi turchi). Inoltre, sono da sottolineare le prestazioni di Jovic e Kouamè. Il primo è tra i bomber di Conference e per giocatori che tirano verso la porta (6 gol su 12 conclusioni). Mentre Kouamè è in testa nella classifica degli assist a quota 5.