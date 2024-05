Italiano e quell’all-in sulla qualità. Le sue scelte pagano in attacco

Il Corriere Fiorentino si concentra sulle scelte di formazione di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola è stato guidato da una sola parola, qualità. In tutte le zone del campo, anche in difesa. Dove non ha giocato il mercatore Milenkovic, per far spazio a Quarta. A centrocampo è stato schierato Arthur, con Bonaventura. Sulla destra Dodò è stato preferito a Kayode. L'idea è stata chiara, gestire il pallone e mettere in chiaro le cose. L'obiettivo era di andarsela a giocare in Belgio con una vittoria nek taschino. Non che il Brugge si sia tirato indietro, ritmi alti e pressione. Tutt'altro rispetto a Maccab Haifa e Viktoria Plzen. Le premesse di spettacolo sono state mantenute