Italiano e quel rammarico per la squalifica di questa sera

Argomenti precisi, spazi precisi: tutto il resto è dedicato al Maccabi Haifa e la Conference League. A esempio, gli scoccia non poco non essere in panchina stasera per il turno di squalifica anche se si fida ciecamente dei suoi collaboratori, in primis di Daniel Niccolini che lo accompagna fin dagli inizi all’Arzignano nel 2017, e della squadra. «È la prima volta da quando alleno tra i professionisti che seguirò la partita lontano dal campo: ammonizione esagerata, ma ci sta. Comunque, i calciatori dopo tre anni sanno ciò che voglio e poi il mio staff saprà gestire tutto». Perché da domenica sera, un minuto dopo il triplice fischio di Massa, ha martellato i suoi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto in cui sono stati insieme: conta solo il Maccabi Haifa e il modo di superarlo per accedere ai quarti e continuare il percorso di avvicinamento alla finale. Lo riporta il Corriere dello Sport. [LEGGI IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO]