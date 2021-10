Italiano e la Fiorentina scommettono su Sottil: pronto il rinnovo

Sottil è un patrimonio della Fiorentina che sta lavorando per blindare il suo futuro in viola, in attesa dell'esplosione con Italiano

Redazione VN

La Fiorentina è pronta a scommettere su Riccardo Sottil, chiamato a fare un salto di qualità, di mentalità e prospettiva. Ne scrive l'edizione fiorentina di Repubblica che riporta l'intenzione della società di blindare il prodotto del proprio settore giovanile. Il classe '99 è al centro dei pensieri di Italiano fin dal ritiro di Moena. Il tecnico ne apprezza la predisposizione al gioco rapido e la capacità di creare superiorità numerica. Caratteristiche che lo rendono un potenziale titolare nel 4-3-3, anche se fin qui spesso gli sono stati preferiti Callejon e Gonzalez.

La sensazione - scrive il quotidiano - è che in futuro Sottil possa giocare sempre più titolare, a patto che anche a livello mentale sia sempre centrato su ciò che Italiano gli richiede. Italiano ha bisogno della sua freschezza per dare alla squadra un’alternativa in più. Così come avrà bisogno della sua qualità che, specie sotto porta, fa intravedere ampi margini di miglioramento. La dirigenza gigliata sta pensando al rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2024. I contatti sono stati avviati da tempo e la sensazione è che presto si possa arrivare a una svolta positiva.