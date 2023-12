Italiano detta l’obiettivo: sognare la Champions, ma attenzione al Torino

L’obiettivo, ribadito da Italiano anche durante la cena offerta alla squadra mercoledì, è continuare a correre. Vincere anche oggi e restar lì, in corsa per un obiettivo che all’alba di questa stagione nessuno pensava possibile: un posto nella prossima Champions. Certo, non sarà semplice. E basta pensare a quanto successo negli ultimi faccia a faccia col Torino per capire il perché. Lo scorso anno per esempio, in campionato, arrivarono un pari in trasferta ed una sconfitta al Franchi, mentre nel 2021-22 dopo il successo nel match d’andata arrivò, al ritorno, un pesantissimo 4-0. Sarà dura, quindi, anche perché i granata sono in salute e Juric, col suo gioco uomo su uomo fatto di aggressione a tutto a campo, sa come mettere in crisi la Fiorentina. Serviranno concentrazione e aggressività, voglia di lottare e, come visto nelle ultime uscite, capacità di leggere ogni momento della partita. Lo riporta il Corriere Fiorentino.