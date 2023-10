Italiano come Sacchi, Quarta come Baresi: il gusto del tattico

Italiano come Sacchi e Quarta come Baresi, insomma. Il mitico numero 6 rossonero non si limitava a chiudere gli spazi, ma, in fase di possesso palla, si sganciava in avanti creando superiorità numerica

E' stato proprio Vincenzo Italiano ad ammetterlo dopo la partita con il Cagliari davanti alle telecamere di Sky: "Per il ruolo di Quarta mi sono ispirato a Milan-Steaua 4-0, finale di Coppa dei Campioni dell'89. Quando c'è uno spazio vuoto lui si deve inserire e giocare la palla. In questo modo diventa un giocatore fondamentale per qualunque squadra e insostituibile". L'idea del difensore centrale che si inserisce nei corridoi e diventa attaccante è quindi figlia della passione e dello studio del calcio del tecnico viola. Italiano come Sacchi e Quarta come Baresi, insomma. Il mitico numero 6 rossonero non si limitava a chiudere gli spazi, ma, in fase di possesso palla, si sganciava in avanti creando superiorità numerica. Smistava il pallone e dettava pure il passaggio in profondità riuscendo spesso ad andare in gol come Quarta ha fatto a Udine. Lo riporta La Nazione.