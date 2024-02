Italiano ha sempre creduto in lui, solo contro tutti: adesso Ikonè l’ha ripagato

Tutto nasce dal "cioccolatino" che Ikonè ha regalato a Belotti sul gol dell'uno a zero. Tutto nasce da lì: la vittoria della Fiorentina, il tre punti e la gioia di Firenze. Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prestazione di Jonathan Ikonè. Finalmente Ikonè, ci sarebbe da dire. Il francese, con una prestazione all'altezza, ha ripagato un Italiano che da due anni a questa parte ha sempre creduto in lui. Anche quando è stato criticato e abbandonato da tutti. Adesso la speranza è che questo sia solo l'inizio di una rinascita che Firenze aspetta da mesi, per non dire anni.