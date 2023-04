Italiano cambia ma senza esagerare. Davanti probabile sorpresa

Il Corriere dello Sport scrive oggi sulle sue pagine del possibile undici che la Fiorentina di Vincenzo Italiano potrebbe schierare in campo domani contro l'Atalanta. I viola hanno potuto godere di un giorno in più di lavoro in vista della gara contro gli orobici e, complice il risultato ottenuto nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan atteso al Franchi giovedì per il ritorno, adesso il tecnico viola ha la possibilità di ripartire nell’undici iniziale da molte di quelle pedine che nel recente periodo hanno fatto le sue fortune in campo, inanellando una striscia record di 13 risultati utili. Nessuna rotazione esagerata, dunque, ma la conferma di tante di quelle colonne portanti per tenere viva la corsa verso l’Europa anche in campionato.

Le rotazioni in campo

In particolare, tre sembrano essere i giocatori certi di una maglia dal 1’: Martinez Quarta in difesa, Amrabat a centrocampo e Gonzalez in attacco. Il difensore argentino, squalificato a Poznan, ha riposato giovedì ed è pronto a dare il cambio a Milenkovic. Probabile anche il rientro di Igor, visto che il brasiliano è rimasto fuori per la sfida del Miejski. L’ex Verona - fermato dal giudice sportivo nell’ultimo turno contro lo Spezia - è ritenuto in condizioni ottimali per giocare a distanza di quattro giorni dalla precedente. Non è escluso che il marocchino, diffidato in Conference, possa essere lasciato in panchina nella gara di ritorno contro i polacchi. Per evitare di correre il rischio di saltare l’eventuale semifinale d’andata contro Nizza o Basilea. Mentre il numero 22 in Coppa ha giocato appena 51’ ed è stato sostituito per il riacutizzarsi di un problema gastro-intestinale che si è riproposto nell’intervallo della gara. Il vero dubbio in vista della gara di domani, comunque, riguarda il centravanti: Italiano potrebbe concedere un turno di riposo a Cabral dopo quattro partite da titolare nello spazio di soli tredici giorni, ed in pole position per tornare dal 1’ (a distanza di oltre un mese) c’è Luka Jovic.