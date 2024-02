Quando Italiano cambia: non chiamatelo “talebano del calcio”

Quando le cose non vanno, bisogna cambiare. E in casa Fiorentina, le cose non stanno andando molto bene, anzi. Per questo motivo Vincenzo Italiano è pronto a prendere in mano le redini del gruppo viola e portare la sua Fiorentina alla vittoria. In che modo? Cambiando. Il Corriere Fiorentino si è soffermato su tutte quelle volte che l'allenatore della Fiorentina ha modificato l'assetto tattico della sua squadra. Partendo da Torreira il primo anno, ma non solo. L'anno scorso, Italiano passò dal 4-3-3 al 4-2-3-1. In questo modo, diede più supporto a Cabral e Jovic con Bonaventura. Ma non solo. Visto il mancato arrivo di un sostituto di Torreira, Italiano trovò una soluzione per valorizzare Amrabat dopo il fallimento nel ruolo di regista. Anche in questa stagione, l'allenatore viola ha optato per qualcosa di diverso. Contro il Bologna in Coppa Italia, la Fiorentina è scesa in campo con una difesa a tre tutta inedita. Per questo motivo, Italiano non accetta di essere definito "talebano del calcio". Perché, sottolinea il quotidiano, non è così. Vedremo se questa sera, tornerà il suo tanto amato 4-3-3. Di solito, cambiare, è la scelta migliore per tornare a vincere.