Italiano-Allegri, che sfida: l’allenatore viola ha qualche “sassolino”

Mille motivi la Fiorentina per cercare di battere la Juventus in tutte le maniere stasera, mille e uno Vincenzo Italiano: e quell’uno, secondario solo in apparenza, è la sfida diretta e nemmeno troppo a distanza con Massimiliano Allegri. Allenatori contro, diversi modi di intendere il calcio e più che altro di metterlo in pratica affidandolo alle rispettive squadre: nella speranza e nell’intento di avere la meglio. Cosa che finora è riuscita più al tecnico bianconero, se non quasi esclusivamente, ed ecco spiegata la spinta supplementare che anima il tecnico viola. Che ha sì in mente solo il piano per vincere a Torino e rilanciare la Fiorentina in classifica fino a riprendersi la zona Europa in campionato, ma sa anche, se questo dovesse accadere, che i tre punti lo aiuterebbero a ridurre lo svantaggio da Allegri: che al momento somiglia tanto a un tabù. O quasi. Sette volte è andata in scena Fiorentina-Juventus (o Juventus-Fiorentina) con Vincenzo di qua e Max di là, e il bilancio dice che cinque sono state le vittorie dell’allenatore livornese, con fattispecie un eloquente tre su tre nelle gare disputate a Torino tra Serie A e Coppa Italia (semifinali 2021-22). Al Franchi il divario è meno accentuato, seppur il conto rimanga a favore di Allegri che da Firenze è venuto via con due successi e un pareggio sempre nelle due competizioni sopra ricordate, a fronte dell’unica sconfitta subìta che, però, rappresenta un piccolo, grande fiore all’occhiello di Italiano: il 2-0 del 21 maggio 2022 con gol di Duncan e Nico Gonzalez a sigillare e suggellare il ritorno proprio in Europa via Conference League per la Fiorentina dopo cinque anni e sei stagioni dall’ultima volta. Lo riporta il Corriere dello Sport.