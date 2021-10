Italiano/2: “Con questo spirito nulla è impossibile. Castro ha qualità uniche”

La seconda parte della lunga intervista di Vincenzo Italiano, tra passato e presente, proiettato al futuro

Nella prima parte dell'intervista, Vincenzo Italiano si è concentrato soprattutto sulle ambizioni della sua Fiorentina e sulla serenità di Dusan Vlahovic. In questo secondo estratto dalle pagine del Corriere dello Sport vi proponiamo altre tematiche affrontate dal tecnico gigliato. A cominciare dagli ultimi innesti accolti in rosa: Torreira e Odriozola. Giocatori dei quali aveva bisogno, che sono arrivati al momento giusto. L'uruguaiano ha rinforzato un reparto molto affollato del quale Italiano però non si lamenta: "sta a me miscelare le caratteristiche". Reparto dove sembrano fare fatica a trovare spazio Castrovilli e Amrabat. Una situazione dettata dagli infortuni e dagli strascichi dell'Europeo per il numero 10: "ha qualità uniche e palla al piede fa la differenza, glielo dico di continuo". Mentre il marocchino deve migliorare nell'ultimo passaggio per essere determinante.