Intrigo Castrovilli: la Fiorentina si aspetta riconoscenza. C’è distanza

Dall’altra parte Lucci ha fatto presente come Gaetano sia riconoscente al club e per questo gli ha concesso priorità assoluta nonostante la posizione di comodo ma, allo stesso tempo, ha chiesto garanzie tecniche ed uno stipendio in linea con quello degli altri big della rosa. Di fatto, Castro, vorrebbe guadagnare quanto Nico e Milenkovic e, quindi, circa 2,5 milioni netti all’anno. Una distanza abbastanza ampia sulla quale la discussione si è fermata. Non è una rottura, sia chiaro (i colloqui continueranno), ma ad ora non ci sono nuovi incontri fissati e non è da escludere, quindi, che Castrovilli inizi la stagione col contratto in scadenza.