In Turchia il punto più basso della gestione Italiano: il problema è di testa

Fiorentina, ma chi sei? Non ti abbiamo mai vista in questo modo

Redazione VN

La sconfitta in Turchia della Fiorentina è sicuramente il punto più basso della gestione Italiano. Il tecnico non riesce a capire quale sia il problema e durante la sosta farà il punto con la società. In questo inizio di campionato stiamo vedendo una squadra in crisi, senza anima e molto confusa. Il problema, oltre ai tanti infortuni è sicuramente di testa, perché in molti giocatori non sembra scattata quella scintilla che ha reso incredibile la passata stagione.

Come scrive La Repubblica, il giorno dopo il crollo turco è per forza di cose un'analisi continua. I viola non giocano più, non si diverte e non riesce ad uscire da questo stato. Gli errori si sommano, i gol degli avversari arrivano sempre a causa di sbavature nostre. Manca la concretezza, la poca fame, l'inesperienza internazionale. Insomma, molte cose stanno mancando a questa Fiorentina. L'ha detto il tecnico, si spera che l'abbiano capito i giocatori, ma soprattutto lo hanno notato i tifosi, che mai avrebbero pensato ad un inizio di stagione di questo tipo.

Adesso serve un cambio di rotta. L'obiettivo stagionale è migliorare quanto di buono fatto l'anno scorso, ma per adesso non sta accadendo. Questa doveva essere l'anno della svolta, per rialzare l'asticella verso qualcosa di importante.