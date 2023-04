In 35.000 a Pasqua una gran risposta. Che peccato traslocare fra un anno

La risposta del Franchi anche a ridosso di Pasqua per Fiorentina-Spezia è stata strepitosa. Peccato fra un anno abbandonare tutto per i lavori allo stadio di casa

Quella di oggi, a ridosso di Pasqua, sarà già solo così una giornata indimenticabile. Si tratterà della terza partita in una settimana per i viola, che cercano il record della decima vittoria di fila e il Franchi è pronto a rispondere presente. La gente avverte l'importanza e la storicità del momento e 35.000 spettatori in un giorno come questo sono un numero straordinario [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA DEGLI SPETTATORI DI SERIE A].