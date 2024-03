Immerso nel tour de force, Italiano si arrangia: Nico Gonzalez è stremato

Immerso nel tour de force (per numero e difficoltà degli impegni) più intenso della stagione, Vincenzo Italiano anche ieri ha dovuto in qualche modo arrangiarsi. Come da indicazioni della vigilia infatti, e nonostante fossero tutti e due tra i convocati, il mister in partenza ha dovuto rinunciare sia a Quarta che ad Arthur. Un bel problema considerando la loro importanza ed il fatto, per esempio, che sia Milenkovic che Ranieri col Maccabi avevano manifestato evidenti segnali di stanchezza. L’unica piccola sorpresa quindi, è arrivata dall’esclusione di Barak. Al suo posto Mandragora, in un centrocampo completato da Bonaventura e Maxime Lopez.es Per il resto (appunto) tutto come previsto. Nico compreso. Uscito stravolto dal pantano di Budapt ma troppo importante per farne a meno in una gara così. Lo riporta il Corriere Fiorentino.