Il Viola Park, la creatura di Barone che ieri ha accolto proprio tutti

A metà mattinata Rocco Commisso aveva già allargato le braccia un centinaio di volte, stretto tra le mani volti amici e conoscenti, presidenti di Serie A e rappresentati delle istituzioni, bambini con il giglio incastonato sul cappello e signori anziani con la felpa viola. Il presidente della Fiorentina, sbarcato in città quasi prima dell’alba, ha alternato di continuo lacrime e sorrisi, orgoglio e sofferenza, e l’ha fatto per tutta la giornata, in un Viola Park gremito per l’ultimo saluto a Joe Barone. Il direttore generale della viola avrebbe compiuto 58 anni proprio ieri, così la famiglia ha scelto di portare la salma nel centro sportivo, un gioiellino da trentamila metri quadri tirato su grazie al suo impegno. Barone ha seguito i lavori passo dopo passo, si infilava il caschetto giallo come gli operai e camminava con fare curioso nel cantiere. Si può dire che il Viola Park è una sua creatura, e infatti ieri ha dato il benvenuto a cronisti, tifosi, dirigenti, presidenti, giocatori e allenatori con un sole da venti gradi e le bandiere a mezz’asta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.