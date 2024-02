Il Tirreno: “La rimonta è giusta, la Fiorentina va col veterano e il baby”

"Come in uno di quei sogni più belli, quelli capaci di farti passare dallo sconforto fin quasi all'estasi. Sì, perché quella di ieri sera contro la Lazio, a un certo punto, è parsa quasi la più classica delle partite maledette: quattro, tra pali e traverse colpite dalla Fiorentina nella stessa sera, più un rigore sbagliato, del resto sono un record al contrario, capace di far vedere le streghe a chiunque, a cominciare dallo 0-1 firmato Luis Alberto. Il 2-1 finale per Biraghi e compagni è parso una liberazione. A rovesciare la prospettiva ci hanno pensato il "baby" e il "veterano". Prima Kayode, il figlio del vivaio, già match winner con la Nazionale Under 19, ha riportato il risultato in parità annullando il momentaneo vantaggio firmato dallo spagnolo al 46', giusto prima dell'intervallo, e poi Jack Bonaventura, al suo settimo centro stagionale (sotto gli occhi del ct Spalletti che qualche mese fa lo ha riportato in azzurro) hanno restituito il sorriso a una città intera. Sono le due facce della stessa medaglia: il ragazzino all'inizio della propria carriera, alla prima stagione in Serie A, e il veterano che in questo campionato ha riscoperto il suo straordinario feelin con il gol. Certo, adesso servirà continuità, a partire già dalla prossima gara, contro il Torino, ma la Fiorentina pare aver rimesso a posto gli ingranaggi che, nella prima parte della stagione, avevano fatto fare la differenza".