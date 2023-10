Il tema punte pesa meno in casa Fiorentina. E Pradè difende Nzola e Beltran

La Nazione si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Il tema punte oggi è meno pressante della scorsa sosta. Nzola ha trovato il gol contro il Cagliari, Beltran ancora no. Ma la Fiorentina si sta concedendo il lusso di poterli aspettare, mandando in rete tanti altri elementi. «Ci aspettiamo gol anche da parte loro - ha spiegato Pradè -. Sono due giocatori diversi. Nzola è giocatore potente, Beltran ha grandissima qualità. Solo un periodo di ambientamento, poi ci farà divertire». Un po’ come sta facendo Nico Gonzalez, la stella più luminosa dell’organico di Italiano. «Adesso un prezzo preciso non ce l’ha. Il presidente ha rifiutato tanti soldi, quasi 45 milioni per lui. Ci sta dando tanto, è uno di quei calciatori determinanti come ce ne sono pochi nelle squadre». Parola di Pradè. In una notte storica e di festa per la Fiorentina. Perdere di vista l’obiettivo non si può. Anche se ancora nessuno lo ha voluto esplicitare.