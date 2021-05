Il Rino-pensiero nella tesi a Coverciano: “No retorica, sì a trasparenza e sogno”

Dalla tesi di Gattuso al Master di Coverciano si capisce l'affetto dei suoi ex giocatori e il carattere trasmesso. Importante anche il rapporto con i media

"Sono tornato tra i banchi di scuola e da ragazzino non mi piaceva mica tanto. Sarei bugiardo se dicessi che all’inizio non sperassi in un’agevolazione per meriti sportivi riservata ai campioni del Mondo. Oggi penso l’esatto opposto: la formazione mi ha reso più ricco". Il Corriere Fiorentino riporta l'apertura (e altri passaggi) della tesi al Master di Coverciano di Rino Gattuso , scritta dal neo tecnico viola nel 2014. Leggerla oggi - scrive il quotidiano - aiuta a capire perché quasi tutto lo spogliatoio del Napoli lo stia salutando con parole piene d'affetto. Si parla di rapporti con la squadra, comunicare con i calciatori, che permette "un miglioramento nella conduzione del gruppo, con chiarezza e trasparenza". Limitati al minimo invece i colloqui individuali, ma sempre lasciando pochissimo spazio alla retorica.

Stima, coerenza, condivisione. "Il gruppo deve avere poche regole, ma chiare e semplici. Devono essere scelte dall'allenatore, o discusse con alcuni membri della squadra. Mai devono essere percepite come un’imposizione, ma come una responsabilità personale e reciproca" scrive Gattuso, che parla anche della settimana-tipo, dove tutti devono essere tenuti sulla corda e della gestione della partita, quando invece c'è bisogno di trasmettere positività ai calciatori. E il mental coach? Non serve, l'allenatore è psicologo e deve arrivare al cuore, alimentando la percezione del sogno. Anche il rapporto con i media deve essere schietto e non visto come una paura. Anche per questo - si legge - Gattuso ha rotto con De Laurentiis, che aveva imposto un silenzio stampa prolungato.