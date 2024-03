Il ricordo di Joe: “Cornice immensa, come l’amore che Barone aveva per Firenze”

Dalla Fiesole alla Maratona, migliaia di bandierine viola, bianche e rosse per una cornice immensa. Come immenso è l’amore di Firenze per la sua squadra.

Succede tutto in una manciata di minuti e il Milan, cinico, spietato e oggettivamente forte, strappa alla Fiorentina, la partita che Italiano e la squadra volevano consegnare alla memoria di Joe Barone. Partita che nel computo dei punti in classifica da’ anche una brutta spinta all’indietro alle ambizioni europei della formazione viola. Champions ormai un miraggio ed Europa League tutta in salita. “Ciao Joe”, si chiude così il video che racconta il ricordo del dg Barone. Un minuto e mezzo di emozioni raccontate dalle immagini della vita in viola del dirigente scomparso. Poi l’applauso del Franchi che ha accompagnato una coreografia imponente. Dalla Fiesole alla Maratona, migliaia di bandierine viola, bianche e rosse per una cornice immensa. Come immenso è l’amore di Firenze per la sua squadra. E come quello che Barone aveva per la Fiorentina. Lo riporta la Nazione.