Il punto sugli infortunati: Christensen potrebbe recuperare per l’Empoli

Il Tirreno fa il punto della situazione degli infortunati in casa Fiorentina. "Continuano a svolgere il loro programma differenziato per poter arrivare finalmente al punto d'arrivo e, quindi, al rientro in gruppo a tutti gli effetti: cosa che purtroppo rimane molto lontana per Dodô e Castrovilli, entrambi alle prese con guai fisici che richiedono tanto tempo, tanta fatica e tanta pazienza prima di metterli alle spalle, non vicina per Pierozzi sempre per le conseguenze del problema avuto subito in avvio di ritiro che lo tiene fuori da allora, mentre Christensen e Mina in modi differenti stanno mettendo nel mirino il traguardo: prossimo quello del portiere danese, che si è prodotto una lesione di primo grado al retto femorale durante il riscaldamento di Fiorentina-Ferencvaros e la convocazione per il posticipo con l'Empoli di lunedì 23 non è un'utopia, mentre quello del difensore colombiano sarà sicuramente più in là, ma ormai non troppo".