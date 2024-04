Il paradosso della Fiorentina: Ranieri e Quarta segnano quasi più dell’attacco

Se prendiamo la classifica dei marcatori stagionali della Fiorentina, notiamo subito qualche anomalia: in cima all'elenco ci sono (in ordine decrescente), un trequartista come Lucas Beltran (9 reti), un esterno come Nico Gonzalez (9), un altro centrocampista offensivo come Giacomo Bonaventura (7) e poi due difensori centrali. Di prime punte (al di là di Beltran, convertito ormai a trequartista) non v'è traccia. Gli intrusi in questa graduatoria sembrano essere Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri, due difensori che stanno sopperendo in parte ai deficit offensivi dei compagni. Sette gol per il Chino, cinque per il numero sedici. In due, Quarta e Ranieri hanno segnato 12 reti, solo tre in meno rispetto a quanto fatto da Beltran, Nzola e Belotti. I numeri della coppia centrale a disposizione di Italiano mortificano il reparto offensivo di una squadra che, negli ultimi cinque mesi di stagione, ha beneficiato di 7 gol dai propri attaccanti. E viceversa: le difficoltà ormai croniche di Belotti e soci, esaltano il rendimento nell'altra metà campo di due calciatori cresciuti molto in questa annata. Lo riporta il Corriere dello Sport.