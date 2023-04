Il mantra di Italiano: le Coppe contano, ma in campionato serve vincere

Torna il campionato e Repubblica si sofferma sul match di oggi tra Fiorentina e Sampdoria. La squadra viola viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo i risultati delle coppe ma il campionato conta. Italiano lo ripete più volte e ci torna spesso sopra. Abbandonare la pista che della Serie A sarebbe un grave errore, serve vincere, sempre. Del resto, se la strada verso l’Europa dalle coppe è decisamente più abbordabile e alla portata, non va trascurata neppure quella tortuosa del campionato: chiudere all’ottavo posto, con i venti di tempesta che da Nyon soffiano sulla Juventus e su una sua possibile esclusione dalle competizioni Uefa, potrebbe essere comunque una fiche da giocare in extremis. Per evitare che una stagione potenzialmente storica finisca con un nulla di fatto e senza nemmeno una Conference League l’anno prossimo.