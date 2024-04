Il Franchi è sempre stato benevolo verso la Fiorentina, ma adesso vuole risposte

Tanti punti interrogativi condizionano la stagione della Fiorentina. Ma oggi questi pensieri vanno sepolti, oggi è un’altra storia: è giusto che la Fiorentina (come è successo subito dopo la fine della gara con il Genoa e seguendo l’input della Curva Fiesole) chieda ai propri tifosi di riempire il Franchi, ma è altrettanto giusto che la squadra riempia la sfida con il Viktoria Plzen del meglio che può offrire e che ha già mostrato in questa stagione, anche se raramente. Tutti, nessuno escluso, compreso (e soprattutto) chi sa già che non continuerà la sua avventura viola. Finora il Franchi è stato benevolo verso la Fiorentina, lo sarà sicuramente anche stasera per tutta la partita. Questo stadio che sta per essere trasformato ed è un pezzo di storia del calcio italiano merita una serata perfetta. E poi un’altra ancora. E magari, alla fine, un po’ di gloria. Lo riporta il Corriere dello Sport.