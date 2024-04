Il digiuno di Nico Gonzalez: un lontano parente di quello che conosciamo

Il digiuno di Nico Gonzalez. Non segna da nove partite. Un'eternità per un calciatore che a Firenze ha abituato tutti bene: da quando è arrivato in Italia, solo per un periodo, tra l'ottobre 2021 e l'aprile 2022, Nico era rimasto per così tanto tempo senza segnare (quella volta la maledizione durò addirittura 20 gare). L'ultimo guizzo del diez risale all'11 febbraio scorso, al destro spettacolare realizzato nella goleada il Frosinone, in un pomeriggio in cui (complice anche la prima e unica rete di Belotti in maglia viola) in tanti al Franchi pensavano di aver trovato la nuova coppia-gol. E invece il Gonzalez che ritroviamo due mesi dopo è tuttora fermo al palo, ancora lontano parente dell'uragano offensivo apprezzato a inizio stagione sia con la Fiorentina che con l'Argentina. Dieci gol fino a fine novembre, poi solo il centro al Frosinone. A stravolgere i piani dell'annata di Nico e della Fiorentina l'infortunio muscolare patito a inizio dicembre contro il Ferencvaros, il mese e mezzo di stop e un recupero (a livello fisico) che ancora non sembra essere stato compiuto a pieno. Lo riporta il Corriere dello Sport.