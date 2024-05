Il countdown verso Atene è partito anche per i tifosi. Esodo viola in Grecia

Il countdown verso il 29 maggio è iniziato da tempo, ma la febbre per la partita dell'anno sta partendo soltanto ora. Infatti anche il pareggio di venerdì contro il Napoli è stato subito archiviato senza particolari rimpianti o polemiche. La trasferta di Cagliari però non sarà soltanto una gita di fine anno per i viola ma servirà per chiudere il discorso Europa. Infatti in caso di vittoria sarebbe definitiva la qualificazione alla prossima Conference League.

I biglietti prenotati dai tifosi viola per Atene sono circa ottomila. Partiranno tutti alla volta della capitale greca con charter e traghetti da ogni parte d’Italia pronti a sostenere la squadra in quest’ultimo sforzo per mettere in bacheca il trofeo. Oltre 12 charter sono stati già organizzati e potrebbero aumentare visto che a disposizione dei tifosi viola restano ancora un migliaio di biglietti circa messi a disposizione dalla Uefa. Tifosi dell’Aek e del Panathinaikos potrebbero inoltre dare “man forte” a quelli viola contro i rivali dell’Olympiakos anche se per chi vive in Grecia e Cipro non sarà possibile acquistare biglietti riservati ai sostenitori gigliati. Lo riporta Tuttosport