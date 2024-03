Il Corriere dello Sport: “Fiorentina-Maccabi Haifa al Franchi a porte aperte”

Il Corriere dello Sport scrive oggi sulle sua pagine di Fiorentina-Maccabi Haifa e delle possibili limitazioni di ingresso del pubblico al Franchi. Nella giornata di ieri, dopo una nota diffusa dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, era emerso il dubbio che la sfida di ritorno a Firenze potesse disputarsi a porte chiuse. Il Ministero dell’Interno ha infatti sottolineato come il giudizio fosse sospeso al fine di approfondire al meglio le attività di analisi dei rischi connessi alla gara. In realtà non è in discussione che la partita del 14 marzo all'Artemio Franchi si giochi a porte aperte. Verranno fatte alcune valutazioni, data la delicatezza del contesto, e al massimo si potrà pensare a delle limitazioni di accesso agli spettatori ospiti (come accaduto, appunto, in Belgio). Ma l'incontro sarà disponibile al pubblico viola e su questo non ci piove.