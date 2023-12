Il Corriere dello Sport, corsa Champions: “Ecco cosa preoccupa della Fiorentina”

Il Corriere dello Sport riporta oggi un'analisi delle dirette concorrenti per la Champions League, inserendoci anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al momento, infatti, la classifica si appiccica tutta e si fa interessante almeno per il quarto posto. Otto squadre in 7 punti (LEGGI QUI LA CLASSIFICA), Bologna, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Roma, Torino, Monza e Lazio, siamo quasi a metà stagione e rispetto a un anno fa c’è una bella differenza. Allora, dopo 16 giornate, dalla quarta all’undicesima in classifica c’era una distanza di 14 punti, il doppio di adesso. All'interno di questo gruppo di squadre c'è, appunto, la Fiorentina di Italiano, la quale come riporta il quotidiano: "Come risultati è oltre le aspettative: qualificata direttamente agli ottavi di Conference League, ai quarti di Coppa Italia e a un punto dalla zona-Champions. Tutto questo nonostante lo scarso contributo dei suoi attaccanti, sia le punte centrali che gli esterni, Gonzalez escluso". Il giornale prosegue specificando gli attuali problemi dei gigliati per la corsa Champions: "Il giocatore che fa quadrare i conti è Giacomo Bonaventura e quando manca (come a Budapest contro il Ferencvaros e domenica scorsa contro il Verona) si sente. Il problema è che mancherà a lungo anche il suo capocannoniere Gonzalez, fermo per un guaio muscolare. E a gennaio non ci saranno nemmeno Nzola e Kouame, impegnati in Coppa d’Africa".