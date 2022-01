L’opinione: “Un altro autogoal di Commisso, in rete va il ‘nemico’ Agnelli”

Alla fine la spunta la Juventus di Andrea Agnelli: Rocco Commisso perde un'altra battaglia nel cedere Vlahovic

Rocco Commisso, nella recente intervista al Financial Times aveva parlato degli Agnelli con toni non esattamente lusinghieri. Gli affari sono affari - scrive Gazzetta dello Sport - ma il retro pensiero è inevitabile: ha influito sull'accelerazione della Juventus su Dusan Vlahovic? Commisso avrebbe voluto cederlo all’estero, all’Arsenal o al Tottenham in Premier League, ma il giocatore e i suoi agenti avevano in testa un’altra squadra e il presidente della Fiorentina si è dovuto piegare all’aritmetica del business. Meglio lasciarlo andare subito a circa 75, pur alla Juve, che domani a 40 o dopodomani a zero. Miglior lezione non può esserci - prosegue la rosea - per un imprenditore abituato a parlare molto in pubblico, a esternare giudizi su chiunque e a lodarsi da solo.