Il colpo da 60mila Euro, Arthur e il suo riscatto. Commisso ci prova a gennaio?

Il Corriere Dello Sport getta lo sguardo sul presente e sul futuro di Arthur a Firenze. Per il suo arrivo a Firenze è stata decisiva anche Carolina, la sua ragazza. Fiorentina-Juventus 2-0 del 2022, il ritorno in Europa dei viola. Fu quella partita vista dal vivo a far innamorare di Firenze Carolina. Arthur è in prestio con diritto di riscatto alla Fiorentina. la Juventus paga il 50% dell'ingaggio, pari a 2.5 milioni. Mentra la Fiorentina corrisponde un indennizzo di 60mila Euro. Commisso però potrebbe tentare la mossa a gennaio. Così come è accaduto con Barak i viola potrebbero cercare l'acquisto a titolo definitivo già a gennaio, con uno sconto chiesto ai bianconeri