Il 4 marzo, la Fiorentina e Astori: i ricordi per l’eterno capitano viola

In casa Fiorentina il 4 marzo resterà per sempre il giorno del ricordo dell’indimenticato Davide Astori. Anche ieri, a distanza di sei anni dalla sua scomparsa, i social sono stati invasi da fotografie, video, pensieri e ricordi. In principio è stata proprio la Fiorentina a pubblicare l’immagine del suo Capitano Eterno. «Davide sempre con noi«, con un cuore viola e un giglio di Firenze. Messaggio semplice e diretto, come era lo stesso Astori. Post da migliaia di like, compresi gli ex compagni e i calciatori che attualmente compongono la rosa viola. Un cuore lasciato da Saponara è rimasto per tutto il giorno in cima ai commenti. Così come quello di Babacar, un altro che Davide ce l’ha nel cuore. Tanti i calciatori viola che hanno partecipato al ricordo: Dodo, Beltran, Parisi, Martinelli, Arthur, Comuzzo, Kayode e compagni. Ma sono stati una marea anche i post dedicati. Impossibile raccoglierli tutti. Tanti Viola Club hanno lasciato un pensiero a Davide. La Curva Fiesole e le associazioni dei tifosi. Per un giorno è tornato virale l’hashtag #DA13. «Per sempre con noi« ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella. Poco dopo ecco anche il post del governatore della Toscana, Eugenio Giani: «Sei anni fa ci lasciava Davide Astori. Un grande Capitano esempio di lealtà e valori per tutti noi. Ci manchi Davide«. L’ondata di affetto è arrivata forte anche dagli ex compagni. Riccardo Saponara ha postato una rosa appassita con ‘La Terra degli Uomini’ in sottofondo, canzone di Jovanotti che divenne triste colonna sonora di quei giorni nel 2018. Federico Chiesa ha pubblicato un’immagine di Astori con la maglia della Nazionale. Un cuore e la scritta «Davide sempre con noi«. Lo riporta la Nazione.