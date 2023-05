I tifosi viola invadono Roma: numeri incredibili per la finale di Coppa Italia

La Nazione si sofferma sul numero di tifosi viola che seguiranno la squadra a Roma. La Fiorentina avrà al seguito oltre 23.000 tifosi. Frantumato il dato dei 18.000 presenti a Roma per la finale del 2014 contro il Napoli. Mezza città si metterà in marcia mercoledì mattina. Circa 100 i pullman riempiti dall’Atf, ma ce ne saranno altri organizzati autonomamente dai tifosi. In tanti raggiungeranno l’Olimpico in auto. Scomodo il treno. Non tanto per andare, quanto per tornare. Dopo la gara non ci sarebbero possibilità. Nelle prossime ore saranno inoltre comunicati orari e luoghi di ritrovo per tutti i tifosi viola che raggiungeranno Roma. Sono giorni di lavoro intenso anche per i ragazzi della Fiesole, che stavolta dovranno organizzare il trasferimento di tutto il materiale che servirà per la maxi coreografia in Curva Sud. Si preannuncia uno spettacolo da brividi.