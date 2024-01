I tifosi viola: “Bene rimanere a Firenze, ma quanto costa questo stadio…”

Giovanni Di Matteo: "Ci vogliono troppi soldi per rifare lo stadio. Io lo avrei lasciato com’era, meglio avere la squadra forte e lo stadio debole che viceversa".

Graziano Scorteccia: "Ventiduemila posti di capienza non sono pochi, quindi è una buona notizia. Al limite c’è ancora lo stadio Curi di Perugia dove già abbiamo giocato: segnò la rinascita dalle proprie ceneri della Fiorentina, ci portò bene!".

Alessandro Caruso e Sabrina Marotta: "Meglio così, non c’è da spostarsi. Il Padovani era una soluzione rabberciata. Noi siamo rimasti indietro rispetto al resto d’Italia".

Alessandro: "Ho avuto 30 anni l’abbonamento in curva Fiesole, ma mi sono promesso di non tornare finché non è coperto: comincio ad avere un’età".

Francesco Rossi e Veronica Bindoli: "Meglio spendere per altre cose. Ci sono altre priorità, come il caro affitti, facciamo piuttosto degli studentati con quei soldi".

Poi ci sono pareri di tifosi che preferiscono restare anonimi: "Lo stadio era meglio farlo più periferico, è un caos in centro quando ci sono le partite. D’altronde lo sport dove girano più soldi vince sugli altri, ma sarebbe meglio occuparsi anche degli impianti minori e degli altri sport, riqualificando la zona attraverso le altre strutture, come il Padovani e il Ridolfi". "E investiamo di più sugli impianti più periferici, renderebbe lo sport più fruibile a tutti, sono sempre stata sportiva, da ragazzina facevo atletica ma è una disciplina dove non si investe. Se ci sono strutture belle, le persone sono più incentivate ad andare".

Marco Magnanelli: "Commisso disse ‘lo stadio lo faccio da me’ e sarebbe stata la scelta giusta Guardiamo cosa succede in Europa. Se anche Firenze avesse lo stadio di proprietà sarebbe meglio, Comunque al di là dei cantieri che rovinano l’immagine, meglio rimanere in città. Credo che per una squadra in odore di Champions, giocare fuori non sia il massimo anche per ragioni di flusso turistico-economico".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.